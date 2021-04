"Ma è casa mia quella". Smalling derubato dai ladri? Paola Ferrari, coincidenza sconvolgente (Di venerdì 16 aprile 2021) Dagospia rivela che la villa di Chris Smalling sull'Appia, dove giovedì notte una banda di ladri armati ha fatto razzia, è la stessa dove abitava Paola Ferrari fino a due anni e mezzo fa. "La conduttrice decise di lasciarla proprio dopo una rapina: una banda dell'Est Europa era entrata alle 18.30, riuscendo a fuggire una volta vista la sua macchina che imboccava l'ingresso. Il bottino allora fu di 200mila euro tra orologi, vestiti, borse e argenteria. Il gruppo di malviventi non fu mai trovato, ma lo schema sembra sempre lo stesso: agiscono senza paura nella stessa zona, quella più vicina al centro di Roma", scrive il sito. La giornalista ha anche postato su Twitter una foto della villa con il commento: "casa Mia ! Rapina in casa di Smalling. La stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Dagospia rivela che la villa di Chrissull'Appia, dove giovedì notte una banda diarmati ha fatto razzia, è la stessa dove abitavafino a due anni e mezzo fa. "La conduttrice decise di lasciarla proprio dopo una rapina: una banda dell'Est Europa era entrata alle 18.30, riuscendo a fuggire una volta vista la sua macchina che imboccava l'ingresso. Il bottino allora fu di 200mila euro tra orologi, vestiti, borse e argenteria. Il gruppo di malviventi non fu mai trovato, ma lo schema sembra sempre lo stesso: agiscono senza paura nella stessa zona,più vicina al centro di Roma", scrive il sito. La giornalista ha anche postato su Twitter una foto della villa con il commento: "Mia ! Rapina indi. La stessa ...

Advertising

CarloCalenda : Caro Portavoce dei @Mov5Stelle Roma. Non so chi sia questo bambino che usi per prendermi in giro. Sulla mia pancia… - welikeduel : 'Del terremoto non ricordo niente, la mia normalità è stata quella di non avere una fissa dimora. Ora la casa la ab… - ettore_licheri : Oggi è la #GiornataNazionaledelMare A casa, nella mia #Sardegna, ho la fortuna di essere circondato da un mare stu… - 0UTSZ1DE : louis comunque ti do il permesso di scarabocchiare tutta casa mia - lauraleghista : Prova ad occupare la mia di casa e in un secondo finisce la tua carriera di delinquente -

Ultime Notizie dalla rete : casa mia Giancarlo Giannini, la tragedia del figlio Lorenzo/ Morto a 20 anni per aneurisma La mia prima reazione è stata quella di sostenere l'esame di maturità e poi andarmene via dalla casa dove ero cresciuto'. Adriano, Lorenzo, Francesco ed Emanuele Giannini/ I quattro figli maschi di ...

Nancy Brilli e Federica Lorrai, ex mogli Massimo Ghini/ 'Ho dovuto combattere...' " Per la separazione dalla mia seconda moglie, ho dovuto combattere. Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un'altra donna, che faceva la costumista ed era la ex ...

Pallamano: Ogan Pescara all'ultima di regular season in casa del Chieti Capitolo conclusivo della regular season per il girone abruzzese della Serie B. La Ogan Pescara, già certa del primo posto e dell’accesso ai play-off per la promozione in A2, farà visita domani (sabat ...

Proteste ristoratori, Vissani: "Vado pure io a cucinare davanti casa Draghi in Umbria" Gianfranco Vissani con la protesta dei ristoratori. Lo chef è stato sempre, d'altra parte, in prima linea a chiedere le ...

Laprima reazione è stata quella di sostenere l'esame di maturità e poi andarmene via dalladove ero cresciuto'. Adriano, Lorenzo, Francesco ed Emanuele Giannini/ I quattro figli maschi di ..." Per la separazione dallaseconda moglie, ho dovuto combattere. Sono andato via diquando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un'altra donna, che faceva la costumista ed era la ex ...Capitolo conclusivo della regular season per il girone abruzzese della Serie B. La Ogan Pescara, già certa del primo posto e dell’accesso ai play-off per la promozione in A2, farà visita domani (sabat ...Gianfranco Vissani con la protesta dei ristoratori. Lo chef è stato sempre, d'altra parte, in prima linea a chiedere le ...