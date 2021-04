M5S, si cambia. Nuove regole per le rendicontazioni. Ogni parlamentare dovrà versare 2.500 euro al mese (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuovo regolamento sulle rendicontazioni degli eletti. Messo nero su bianco e inviato via mail a tutti i parlamentari M5S. Che d’ora in poi dovranno versare 2.500 euro al mese sul conto appositamente dedicato e intestato al Movimento, per coprire le spese di gestione della forza politica e onorare l’impegno alle restituzioni. Mille euro copriranno “il mantenimento delle piattaforme tecnologiche, Scudo della Rete, comunicazione e altre spese generali di funzionamento”. Gli altri 1.500 onoreranno, invece, l’impegno alle restituzioni. Non tutti, però, nei gruppi pentastellati l’hanno presa bene. Criticano la scelta di cambiare le regole unilateralmente senza passare dal voto della base. In particolare la parte dell’articolo 3 dello Statuto vigente all’inizio della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuovo regolamento sulledegli eletti. Messo nero su bianco e inviato via mail a tutti i parlamentari M5S. Che d’ora in poi dovranno2.500alsul conto appositamente dedicato e intestato al Movimento, per coprire le spese di gestione della forza politica e onorare l’impegno alle restituzioni. Millecopriranno “il mantenimento delle piattaforme tecnologiche, Scudo della Rete, comunicazione e altre spese generali di funzionamento”. Gli altri 1.500 onoreranno, invece, l’impegno alle restituzioni. Non tutti, però, nei gruppi pentastellati l’hanno presa bene. Criticano la scelta dire leunilateralmente senza passare dal voto della base. In particolare la parte dell’articolo 3 dello Statuto vigente all’inizio della ...

Advertising

PaoloSpallino : RT @PaoloSpallino: Si cambia casacca, e' una vita che si sa' che questa gentaglia tradisce gli elettori, spedirli a casa? Niente. Risultato… - crasicap : @vito_batt @rosadineve Vero. Ma per Italia Viva non cambia nulla: sempre 4%, quale che sia il M5S. Se dovessi azza… - GiorgioAntonel1 : RT @PaoloSpallino: Si cambia casacca, e' una vita che si sa' che questa gentaglia tradisce gli elettori, spedirli a casa? Niente. Risultato… - sursumcorda29 : @VotersItalia @RiccardoFortin Ne hanno dette di peste e corna prima di far parte dell’ammucchiata. #Lega Come si ca… - PaoloSpallino : Si cambia casacca, e' una vita che si sa' che questa gentaglia tradisce gli elettori, spedirli a casa? Niente. Risu… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S cambia Covid, i colori delle regioni: Campania spera nell'arancione, Sicilia a rischio rosso ... Giancarlo Giorgetti (Lega), Dario Franceschini (Pd) Stefano Patuanelli (M5S), Elena Bonetti (Iv). ... Cosa cambia per la scuola Dal 7 al 30 aprile ecco tutte le regole previste e i casi in cui possono ...

M5S, si cambia. Nuove regole per le rendicontazioni. Ogni parlamentare dovrà versare 2.500 euro al mese ... europei e consiglieri regionali, sotto le insegne del M5S si obbligano a trattenere per se stessi, "non più della somma stabilita per ciascuna legislatura dal Comitato di Garanzia con apposito ...

Ghilana, il M5S sollecita la maggioranza: “Dimostrare con i fatti il famoso ‘nuovo inizio’ “Ci teniamo a ribadire che il M5S rimane coerentemente, convintamente e profondamente contrario a queste urbanizzazioni; preferiremmo di gran lunga che l’orto di Villa Ghilana rimanesse così com’è, se ...

Europa League, Fonseca: "Abbiamo sofferto di più ad Amsterdam, siamo orgogliosi" (Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 "L'Ajax è una grande squadra, abbiano sofferto di più una settimana fa. E' difficile da affrontare una squadra con questa qualità. Abbiamo gestito bene ...

... Giancarlo Giorgetti (Lega), Dario Franceschini (Pd) Stefano Patuanelli (), Elena Bonetti (Iv). ... Cosaper la scuola Dal 7 al 30 aprile ecco tutte le regole previste e i casi in cui possono ...... europei e consiglieri regionali, sotto le insegne delsi obbligano a trattenere per se stessi, "non più della somma stabilita per ciascuna legislatura dal Comitato di Garanzia con apposito ...“Ci teniamo a ribadire che il M5S rimane coerentemente, convintamente e profondamente contrario a queste urbanizzazioni; preferiremmo di gran lunga che l’orto di Villa Ghilana rimanesse così com’è, se ...(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 "L'Ajax è una grande squadra, abbiano sofferto di più una settimana fa. E' difficile da affrontare una squadra con questa qualità. Abbiamo gestito bene ...