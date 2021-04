Lutto nel mondo del cinema, l’attrice è morta a soli 52 anni. “Il nostro cuore è spezzato” (Di venerdì 16 aprile 2021) Helen McCrory è morta a 52 anni. l’attrice britannica, tra i personaggi di punta dell’acclamata serie tv Peaky Blinders, è stata stroncata da un cancro. McCrory è nota anche per avere interpretato i personaggi di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter e di Cherie Blair nel film The Queen – La regina. Era sposata dal 2007 con l’attore Damian Lewis, da cui ha avuto due figli. È stato lo stesso Lewis a dare la notizia della sua scomparsa su Twitter. “Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che è Helen McCrory è morta in pace a casa, circondata da un’ondata di affetto da parte di amici e familiari”, ha scritto l’attore. “È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, l’abbiamo amata e sappiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Helen McCrory èa 52britca, tra i personaggi di punta dell’acclamata serie tv Peaky Blinders, è stata stroncata da un cancro. McCrory è nota anche per avere interpretato i personaggi di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter e di Cherie Blair nel film The Queen – La regina. Era sposata dal 2007 con l’attore Damian Lewis, da cui ha avuto due figli. È stato lo stesso Lewis a dare la notizia della sua scomparsa su Twitter. “Con ila pezzi devo annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che è Helen McCrory èin pace a casa, circondata da un’ondata di affetto da parte di amici e familiari”, ha scritto l’attore. “Ècome ha vissuto. Senza paura. Dio, l’abbiamo amata e sappiamo ...

CocteawTwins : RT @puntodebole1: - Sentirsi abbandonate nel momento del bisogno. - Il gioco sporco di Samantha. - La poca lucidità di entrambe (dovuta al… - puntodebole1 : - Sentirsi abbandonate nel momento del bisogno. - Il gioco sporco di Samantha. - La poca lucidità di entrambe (dov… - salvobello1 : @marina101902 Si dice che noi arieti siamo testardi , si forse ma sopratutto nel non lasciarci mai andare una parol… - Ravenna24ore : Lutto nel mondo del commercio: il Covid si porta via lo storico gioielliere ravennate Paolo Rondelli - GossipItalia3 : Aurora Ruffino grave lutto nel privato: ecco come ha superato il dolore #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Morta Helen McCrory, fu due volte Cherie Blair Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di Helen McCrory, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 ... e Clair Dowar nel James Bond di Skyfall (2012). ...

Covid - 19, lutto a Baronissi: non ce l'ha fatta 66enne positivo al virus Tempo di Lettura: 1 minuto BARONISSI . Ancora un decesso dovuto al covid - 19 in provincia di Salerno. Dopo i due casi nel comune di Eboli, questa volta è il turno di Baronissi, nella Valle dell'Irno. A dare notizia della tragedia è stato lo stesso primo cittadino attraverso una nota sui social: 'un altro cittadino, ...

Morta l'attrice Helen McCrory, interpetrò Narcissa Malfoy negli ultimi "Harry Potter" Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di Helen McCrory, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore. Nata a Londra da padre scozzese e m ...

Morta Helen McCrory, fu due volte Cherie Blair Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di Helen McCrory, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore. (ANSA) ...

Il cinema britannico e internazionale sono inper la morte di Helen McCrory, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 ... e Clair DowarJames Bond di Skyfall (2012). ...Tempo di Lettura: 1 minuto BARONISSI . Ancora un decesso dovuto al covid - 19 in provincia di Salerno. Dopo i due casicomune di Eboli, questa volta è il turno di Baronissi, nella Valle dell'Irno. A dare notizia della tragedia è stato lo stesso primo cittadino attraverso una nota sui social: 'un altro cittadino, ...Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di Helen McCrory, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore. Nata a Londra da padre scozzese e m ...Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di Helen McCrory, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore. (ANSA) ...