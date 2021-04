L’ultimo biglietto scritto da Stefano D’Orazio alla sua Tiziana (Foto) (Di venerdì 16 aprile 2021) Tiziana Giandoni entra nello studio di Oggi è un altro giorno sulle note di una canzone di Stefano D’Orazio, entra mentre ascoltiamo “La ragazza con gli occhi di sole”. E’ la canzone che risale all’adolescenza di Stefano quando prendeva il tram e vide entrare una ragazzina con gli occhi stupendi e lui si innamorò. “Lui non era molto romantico ma lo è diventato con me, mi ha fatto tante sorprese importanti come la richiesta di matrimonio, mi ha fatto tante dichiarazioni”. Si scrivevano tanti bigliettini, Tiziana e Stefano D’Orazio li lasciavano un po’ ovunque ma dopo la morte lei ha scoperto che in un cassetto suo marito li aveva conservati tutti. Un’emozione arrivata forte in un momento difficile per Tiziana che era rimasta senza il suo amore. Ne parla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 aprile 2021)Giandoni entra nello studio di Oggi è un altro giorno sulle note di una canzone di, entra mentre ascoltiamo “La ragazza con gli occhi di sole”. E’ la canzone che risale all’adolescenza diquando prendeva il tram e vide entrare una ragazzina con gli occhi stupendi e lui si innamorò. “Lui non era molto romantico ma lo è diventato con me, mi ha fatto tante sorprese importanti come la richiesta di matrimonio, mi ha fatto tante dichiarazioni”. Si scrivevano tanti bigliettini,li lasciavano un po’ ovunque ma dopo la morte lei ha scoperto che in un cassetto suo marito li aveva conservati tutti. Un’emozione arrivata forte in un momento difficile perche era rimasta senza il suo amore. Ne parla ...

