“Luglio” è il nuovo singolo di Giulia Pratelli

Dal 16 aprile sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming "Luglio" (Blackcandy Produzioni), nuovo brano di Giulia Pratelli. Luglio è una canzone che fotografa un momento: ha i colori e le sensazioni dell'estate ma potrebbe accadere in qualsiasi mese dell'anno. È il tempo sospeso del viaggio, in cui si possono rimandare gli impegni e in cui le cose accadono prima di averle davvero pensate. È il bisogno di rallentare, di respirare a fondo e di ascoltarsi "evolvere poi sciogliere poi scegliere e poi", soprattutto, "restituire tutto". Spiega Giulia Pratelli a proposito del brano: «Ho scritto Luglio mentre provavo il giro di accordi di un altro brano. Avevo scritto da tempo alcune frasi a cui non riuscivo a dare una forma definita ma, ...

Aprirà in luglio, il nuovo ristorante McDonald's di Biassono, situato in via Cesana Villa 68/70 – SP6, in cui lavoreranno 50 persone. Il ristorante avrà un'area interna di circa 185 mq e una esterna d ...