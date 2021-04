Lotta | i convocati dell’Italia per gli Europei 2021 di Varsavia | Frank Chamizo guida gli azzurri

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’Italia si presenta con 17 atleti al via deglidiin programma da lunedì 19 a domenica 25 aprile a, in Polonia: gran parte dei rappresentantisono i campioni d’Italia che hanno conquistato il titolo la scorsa settimana ad Ostia. In tutto sono oltre 400 i partecipanti, in rappresentanza di 37 Paesi: lunedì 19 si parte con lo stile libero, in cui l’Italia schiera 7 atleti, tra cui, unico azzurro ad aver già conquistato il pass per le Olimpiadi nei -74 kg, mentre mercoledì 21 sarà la volta dellafemminile, con 4 azzurre in gara, infine venerdì 23 il via alla greco-romana, con 6 italiani presenti. IPER GLIStile ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lotta convocati

Inoltre abbiamo già trovato un centinaio di volontari che verranodall'Ulss per fare ... Quest'anno è stato dedicato allaal Covid". Alla crisi generata dalla pandemia è stata dedicata ...... ma in extremis ha recuperato e risulta fra i. La trasferta non nasce benissimo, a essere ... L'Olbia è inper non rimanere coinvolto nei playout e, come detto, sul suo campo ha sempre ...L'Italia si presenta con 17 atleti al via degli Europei di lotta in programma da lunedì 19 a domenica 25 aprile a Varsavia, in Polonia: gran parte dei rappresentanti azzurri sono i campioni d'Italia c ...AGI - Al tavolo di coalizione convocato per martedì prossimo, il Pd proporrà agli alleati di centrosinistra il 20 giugno come data per le primarie per il Campidoglio. A comunicare la scelta i segretar ...