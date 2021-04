Londra, ultimi preparativi per il funerale del principe Filippo (Di venerdì 16 aprile 2021) ultimi preparativi a Londra per il il funerale del principe Filippo che si terrà nella cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor, sabato 17 aprile. Il duca di Edimburgo è scomparso a 99 anni e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021)per il ildelche si terrà nella cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor, sabato 17 aprile. Il duca di Edimburgo è scomparso a 99 anni e ...

Eleonora Daniele e Selvaggia Lucarelli tra gli ospiti a 'Tv Talk' di Rai3 Con l'aiuto di Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra, obiettivo, invece, sulle immagini che ...Papi si analizza la ripartenza di "Name That Tune" e una tendenza tv molto forte negli ultimi tempi:...

Iran, Premier League "censurata" cento volte: la guardalinee è una donna "La loro soluzione è stata tagliare le immagini live, e inquadrare le strade di Londra, rendendo la partita ridicola". Quello tra Manchester United e Tottenham è solo uno dei tanti eventi sportivi ...

Gaia Servadio: Giudei: gli ebrei italiani nel 900 Sara Zanferrari recensisce il libro "Giudei", di Gaia Servadio, edito da Bompiani e uscito in occasione del giorno della memoria ...

