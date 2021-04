Lombardia zona gialla? Fontana: "Dai dati sì, ma restiamo in zona arancione" (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano - Lombardia zona gialla? Quasi. O almeno, bisogna aspettare ancora qualche giorno. "Dai dati che abbiamo potuto esaminare che sono arrivati da Roma la Regione da oggi potrebbe essere ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano -? Quasi. O almeno, bisogna aspettare ancora qualche giorno. "Daiche abbiamo potuto esaminare che sono arrivati da Roma la Regione da oggi potrebbe essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona Colori regioni: Campania in arancione. Ecco chi resta in zona rossa Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alle Province autonome ...

Vaccinazioni, Fontana: da lunedì prenotazioni per gli over 65 Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, il presidente Fontana ha detto: 'dai dati che abbiamo potuto esaminare arrivati da Roma, la Regione Lombardia potrebbe già essere considerata 'zona ...

Monitoraggio Covid. Rt nazionale in discesa a 0,85. La Campania passa in arancione. Sardegna, Puglia e Valle d’Aosta restano rosse È quanto si apprende dalla Cabina di regia relativa al monitoraggio relativo alla settimana dal 5 all’11 aprile. Per quanto riguarda i cambi di colore resteranno rosse Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta ...

