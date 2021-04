Lombardia, da lunedì 19 aprile i cittadini tra i 65 e 69 anni possono prenotare il vaccino (Di venerdì 16 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da lunedì 19 aprile i cittadini lombardi di età compresa tra i 65 e i 69 anni avranno la possibilità di prenotare il vaccino anti-covid. Ad annunciarlo è stato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante la sua visita odierna al centro vaccinale allestito alla Fabbrica del Vapore e gestito dall’Ospedale Fatebenefratelli. Per prenotare tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 16 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da19lombardi di età compresa tra i 65 e i 69avranno la possibilità diilanti-covid. Ad annunciarlo è stato il Presidente di RegioneAttilio Fontana durante la sua visita odierna al centro vaccinale allestito alla Fabbrica del Vapore e gestito dall’Ospedale Fatebenefratelli. Pertds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vaccini Lombardia, prenotazioni: lunedì tocca alla fascia 65/70enni Si partirà lunedì 19 aprile. Il governatore ha sottolineato anche il ritmo con cui procedono le somministrazioni delle dosi: "Oggi - ha spiegato - in Lombardia siamo arrivati ad avere inoculato 2,25 ..."

