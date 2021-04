Lombardia, Corte dei Conti boccia Aria: poca organizzazione e troppe consulenze (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – La Corte dei Conti ha espresso un giudizio negativo su Aria Spa, azienda di Regione Lombardia al centro delle recenti polemiche sulla prenotazione delle vaccinazioni e alla quale il presidente Attilio Fontana ha cambiato i vertici e chiesto al consiglio di amministrazione di dimettersi. L’analisi della Corte dei Conti si è concentrata su due aree principali, l’assetto societario e la gestione degli acquisti di beni e servizi sanitari in Lombardia (tra il 2019 e il primo semestre del 2020). Un fattore critico trasversale riguarda l’inadeguatezza del sistema informativo di Aria in relazione agli obiettivi strategici ad essa assegnati, sottolinea la relazione, che entra poi più nello specifico. “L’istruttoria ha mostrato uno scarto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Ladeiha espresso un giudizio negativo suSpa, azienda di Regioneal centro delle recenti polemiche sulla prenotazione delle vaccinazioni e alla quale il presidente Attilio Fontana ha cambiato i vertici e chiesto al consiglio di amministrazione di dimettersi. L’analisi delladeisi è concentrata su due aree principali, l’assetto societario e la gestione degli acquisti di beni e servizi sanitari in(tra il 2019 e il primo semestre del 2020). Un fattore critico trasversale riguarda l’inadeguatezza del sistema informativo diin relazione agli obiettivi strategici ad essa assegnati, sottolinea la relazione, che entra poi più nello specifico. “L’istruttoria ha mostrato uno scarto ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Corte Lombardia, Corte dei Conti boccia Aria: poca organizzazione e troppe consulenze La Corte dei Conti ha espresso un giudizio negativo su Aria Spa , azienda di Regione Lombardia al centro delle recenti polemiche sulla prenotazione delle vaccinazioni e alla quale il presidente Attilio ...

Aria fritta in Lombardia: persino la Corte dei Conti certifica il fallimento della Giunta di Fontana Aria nasce nel 2019 fortemente voluta dalla Lega per “ridurre gli sprechi” e per provare a cancellare gli scandali che da anni travolgono la sanità lombarda. La Corte dei conti la descrive come un con ...

