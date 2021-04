LIVE Turchi-Bregeon | Titolo UE massimi leggeri in DIRETTA | il toscano vuole dominare sulla strada verso l’Europeo

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Buongiorno e benvenuti alladel match tra Fabioe Dylan. La contesa mette in palio il vacantedell’Unione Europea per quanto riguarda i. Si preannuncia grande spettacolo sul ring dell’Allianz Clou, per quello che sarà il main event della Milano Boxing Night. Il pugile italiano partirà con tutti i favori del pronostico contro il francese, ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque insidioso e che si presenta nel capoluogo meneghino per tentare il colpaccio. Il ribattezzato Stone Crusher, tornato al successo lo scorso 23 ottobre contro Nikolajs Grisunins,imporsi nuovamente in modo da ...

Fabio Turchi incontrerà il francese Dylan Bregeon nella Milano Boxing Night: quando e dove vedere il match valido per il titolo dell'UE.Venerdì 16 aprile andrà in scena la Milano Boxing Night, grande riunione di pugilato organizzata da Opi Sincerr 82 e Matchroom all'Allianz Cloud di Milano. L'intero evento sarà trasmesso in diretta st ...