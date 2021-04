LIVE – Nadal-Rublev, Masters 1000 Montecarlo 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 16 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Rafael Nadal e Andrey Rublev, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il maiorchino ha superato il bulgaro Dimitrov in due set dopo aver dominato contro Delbonis. La semifinale è alla portata, ma contro il russo dovrà mantenere il LIVEllo alto. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il tardo pomeriggio di venerdì 16 aprile, attraverso la DIRETTA scritta sotto riportata. COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA Segui il LIVE su Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Nadal-Rublev 17.30 – Amici di Sportface, ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Ile latestuale della disputa tra Rafaele Andrey, valida per i quarti di finale deldi. Il maiorchino ha superato il bulgaro Dimitrov in due set dopo aver dominato contro Delbonis. La semifinale è alla portata, ma contro il russo dovrà mantenere illlo alto. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il tardo pomeriggio di venerdì 16 aprile, attraverso lascritta sotto riportata. COME SEGUIRE IL MATCH INSegui ilsu Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA17.30 – Amici di Sportface, ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Fabio Fognini alla ricerca della terza semifinale a Montecarlo, oltre che seconda consecutiva. La sf… - sportli26181512 : Fognini-Ruud, i quarti dell'ATP di Montecarlo in diretta LIVE tra poco: Il campione in carica di Montecarlo Fabio F… - paolobertolucci : RT @toMMilanello: ?????? Fabio #Fognini vs Casper Ruud, quarto di finale del #RolexMontecarloMasters. Terzo match di giornata (inizio ore 11:… - toMMilanello : ?????? Fabio #Fognini vs Casper Ruud, quarto di finale del #RolexMontecarloMasters. Terzo match di giornata (inizio o… - zazoomblog : LIVE Fognini-Ruud ATP Montecarlo in DIRETTA: il temibile norvegese sulla strada verso Nadal - #Fognini-Ruud… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nadal ATP Montecarlo, Fognini eliminato ai quarti: Ruud va in semifinale FOGNINI - RUUD: 4 - 6, 3 - 6 La diretta su Sky Sport Arena A seguire Nadal - Rublev Gli altri risultati: Evans - Goffin : 5 - 7, 6 - 3, 6 - 4 Tsitsipas - Davidovich Fokina: 7 - 5, ritiro

LIVE Fognini - Ruud, Atp Montecarlo: risultato in DIRETTA CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE (15) FABIO FOGNINI - CASPER RUUD, 3° incontro sul Court Rainier III dalle 11.00 (dopo Evans - ...per il terzo anno consecutivo (sconfitto dallo spagnolo Rafael Nadal ), ...

LIVE Fognini-Ruud 4-6 3-6, ATP Montecarlo in DIRETTA: il norvegese va con merito in semifinale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata, che a livello tennistico non è ancora finita.

LIVE Fognini-Ruud 1-2, ATP Montecarlo in DIRETTA: una palla break salvata dal ligure CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ruud, rovescio largo di Fognini che era già stato costretto a una fase difensiva di rilievo. 40-15 Gran dritto lungolinea di Ruud vicino all'incrocio dell ...

FOGNINI - RUUD: 4 - 6, 3 - 6 La diretta su Sky Sport Arena A seguire- Rublev Gli altri risultati: Evans - Goffin : 5 - 7, 6 - 3, 6 - 4 Tsitsipas - Davidovich Fokina: 7 - 5, ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE IL(15) FABIO FOGNINI - CASPER RUUD, 3° incontro sul Court Rainier III dalle 11.00 (dopo Evans - ...per il terzo anno consecutivo (sconfitto dallo spagnolo Rafael), ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata, che a livello tennistico non è ancora finita.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ruud, rovescio largo di Fognini che era già stato costretto a una fase difensiva di rilievo. 40-15 Gran dritto lungolinea di Ruud vicino all'incrocio dell ...