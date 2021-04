LIVE Moto2 | GP Portogallo in DIRETTA | Raul Fernandez sfida Lowes | bene gli italiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 12.30 Altro giro record per i due centauri di KTM! Gardner risponde aed abbassa il record di giornata in 1.44.173. Terzo Roberts davanti ache perde molto nel quarto settore. 12.27 Che passo per, ma meglio di lui fa l’australiano Remy Gardner. Doppietta KTM al momento davanti a. 12.26 Best lap perche si porta al comando! 1.44.772 è il nuovo riferimento della FP1.e Roberts chiudono la Top3. Manzi è il migliore deglicon il sesto crono. 12.25insegue ...