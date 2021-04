LIVE Judo | Europei 2021 in DIRETTA | esordio vincente per Giuffrida e Lombardo! Fuori agli ottavi Milani e Giorda

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Ricapitolando la situazione aggiornata degli italiani impegnati oggi, sono ancora in corsa per le mede Odette(ai quarti di finale nei 52 kg), Martina Castagnola (nei 52 kg), Manuel Lombardo (quarti nei 66 kg) e Angelo Pantano (quarti nei 60 kg) 13.10 Prossimo incontro da seguire in chiave azzurra è l’ottavo di finale di Martina Castagnola (52 kg) sul tatami 1, fra tre combattimenti, contro la spagnola Ana Perez Box. 13.06 Tornando a, la romana se la vedrà ai quarti con l’ungherese Reka Pupp. 13.04 Niente da fare invece per Francesca, costretta ad arrendersi per ippon (osaekomi) con laclasse ucraina Daria Bilodid a 1’06” dal termine dei regolamentari. 13.02 ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Judo

Xie Xin e Yin Fang dalla Cina con lo Xiexin Dance Theatre ; Hervé Koubi , coreografo franco - ... In Italia per la prima volta con due opere: Balance & Imbalance , in prima nazionale ein ...... Spagna, Italia, Germania, San Marino e Valencia -anche su TV8) e 13 i Round delle 3 classi ... i programmi ufficiali della All Elite Wrestling e gli sport da combattimento:(1Masters, ...L'attesa è finita e quest'oggi si comincia a combattere finalmente in quel di Lisbona per la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di judo, evento valevole anche per la q ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tabelloni degli italiani - Speranze di medaglia azzurre - Ranking olimpici alla vigilia degli Europei - Programma odierno Buongiorno amici di OA Sport e benve ...