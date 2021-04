LIVE Judo | Europei 2021 in DIRETTA | buona la prima per Lombardo! Avanti anche Milani | out agli ottavi Giorda

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 A breve toccheràa Odette Giuffrida e Francescanei rispettividi finale. 12.47 IPPONNN!!! Lombardo immobilizza a terra Klacar per 20? e vince il suo incontro d’esordio con un osaekomi estremamente efficace! Il torinese accede così ai quarti di finale, dove affronterà uno tra il belga Van Gansbeke ed il rumeno Bors Dumitrescu. 12.46 Molto aggressivo Klacar in avvio di combattimento, ma Lombardo si difende bene ed il punteggio resta in parità. 12.44 Ci siamo! Manuel Lombardo torna in gara dopo tre mesi di stop e affronta il croato Robert Klacar. In palio il pass per i quarti di finale dei 66 kg. 12.42 Lombardo salirà sul tatami 1 al termine di un incontro attualmente in corso, mentre per Odette Giuffrida bisognerà aspettare ancora due ...