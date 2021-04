LIVE F1 | GP Imola in DIRETTA | si comincia | la Ferrari cerca risposte!

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 10.50 A differenza dello scorso anno, le due sessioni del venerdì dureranno 60 e non 90 minuti. 10.43 La prima sessione prenderà il via alle 11.00. 10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle FP1 del GP didi F1! Il programma del GP(16 aprile) – La presentazione del GP– Le cinque risposte del GPLA PRESENTAZIONE DELLE PROVE LIBERE Buongiorno e bentrovati alladel primo giorno di prove libere del GP di, secondo round del Mondiale 2021 di F1. Sullo storico tracciato dell’Autodromo Enzo e Dino ...

Advertising

spontonc : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT #ImolaGp???? Gp Imola 2021: live FP1 - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #ImolaGp???? Gp Imola 2021: live FP1 - ervesti93 : @DBDeiman Essendo a Imola, il live timing dovrebbe essere fornito da Alkamel, ma a quanto pare è offline. - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Torna la passione al Santerno Segui in diretta con noi le #FP1 del #ImolaGP ???? - FormulaPassion : #F1 | Torna la passione al Santerno Segui in diretta con noi le #FP1 del #ImolaGP ???? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Imola

...del Gp Cina ha aperto una nuova possibilità e riecco- bella soddisfazione per l'Italia, che sarà l'unica nazione ad avere due Gran Premi in questa stagione. Diretta Formula 1/ Qualifiche: ......rimarranno validi per i nuovi eventidel cantante bolognese. Di seguito le date originarie del Cremonini Stadi 2021: 1 giugno 2021 " Passariano di Codroipo (Udine) 5 giugno 2021 "8 giugno ...Primo atto a Imola, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Sul circuito del Santerno si va in scena per il primo turno di prove libere, con un agguerrito Max Verstappen voglioso di rifarsi subito dal ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 10.43 La prima sessione prenderà il via alle 11.00. 10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benve ...