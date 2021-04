LIVE Buzarnescu-Trevisan 2-6 6-2 6-6 | Romania-Italia King Cup in DIRETTA | Martina si salva ancora!

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIntanto lasi ferma per un problema alla coscia. BREAK6-6! Altro errore dellasulla diagonale di dritto, si continua! 30-40 Regalone della rumena, che manda in corridoio il dritto. 30-30 Brava la, che costringenell’angolo del rovescio e viene a rete appena l’azzurra accorcia. 15-30 Lunga la risposta di. 0-30 E ancora errore della. 0-15 Sulla riga il recupero della, larimane spiazzata e sbaglia il rovescio. BREAK, 6-5! E dopo 18 punti, la rumena riesce a rimettere la testa avanti e a servire nuovamente per il match. 40-A E arriva il doppio ...

Irina Maria Bara ed Elisabetta Cocciaretto aprono oggi alle ore 14.30 (su SuperTennis) la sfida tra Romania ed Italia valida per i play - off della Billie Jean King ...tra Mihaelacontro ...LL Non prima delle 9:00 F. Ferreira Silva Q vs N. Kyrgios 1573 Arena (ore 1:00) F. Coria ... mentre attraverso il servizio di- Streaming di 'Eurosport Player' - accessibile da PC, ...Diretta Romania Italia streaming video tv: orario e risultato live delle partite che valgono come 1^ giornata nei playoff della Billie Jean King Cup 2021.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Rosalba Vido e Daniela Marzano trascinarono l'Italia negli anni '70 per poi perdere il doppio ininfluente con la coppia Lucia Bassi e Manuela Zoni. 14.0 ...