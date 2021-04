LIVE Bara-Cocciaretto 1-4, Romania-Italia King Cup in DIRETTA: break dell’azzurra! (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ottima prima del classe 2001. 15-30 Buona risposta di Bara: lenta in uscita dal servizio Cocciaretto. 15-15 Accelerazione di Cocciaretto che si prende il punto a rete con lo smash. 0-15 Buona risposta diagonale di diritto di Bara: lungo il diritto dell’azzurra. 5-1 ALTRO break Cocciaretto! L’azzurra trova il contropiede vincente di diritto e può servire per il set. 30-40 Bravissima la rumena in spinta dal centro del campo per poi chiudere con il diritto a volo in avanzamento. 15-40 Ottima prima di Bara. 0-40 TRE PALLE break Cocciaretto! Lungo il diritto della rumena in uscita dal servizio. 0-30 Cocciaretto SHOW! L’azzurra attacca con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ottima prima del classe 2001. 15-30 Buona risposta di: lenta in uscita dal servizio. 15-15 Accelerazione diche si prende il punto a rete con lo smash. 0-15 Buona risposta diagonale di diritto di: lungo il diritto dell’azzurra. 5-1 ALTRO! L’azzurra trova il contropiede vincente di diritto e può servire per il set. 30-40 Bravissima la rumena in spinta dal centro del campo per poi chiudere con il diritto a volo in avanzamento. 15-40 Ottima prima di. 0-40 TRE PALLE! Lungo il diritto della rumena in uscita dal servizio. 0-30SHOW! L’azzurra attacca con il ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bara Italia, dalle 14.30 sfida alla Romania nei playoff di Billie Jean Cup Irina Maria Bara ed Elisabetta Cocciaretto aprono oggi alle ore 14.30 (live su SuperTennis) la sfida tra Romania ed Italia valida per i play - off della Billie Jean King Cup by Paribas, la vecchia Fed Cup, in ...

LIVE Romania-Italia, King Cup in DIRETTA: tra poco in campo Bara-Cocciaretto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Rosalba Vido e Daniela Marzano trascinarono l'Italia negli anni '70 per poi perdere il doppio ininfluente con la coppia Lucia Bassi e Manuela Zoni. 14.0 ...

