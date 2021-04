L’Italia riapre – la diretta del Presidente Draghi (Di venerdì 16 aprile 2021) Segui la diretta qui: L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Segui laqui: L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

sissiisissi2 : RT @Elisabettah_: Salvini sulle riaperture: «Non ho vinto io, ha vinto il buonsenso. Non m’interessa che i giornali titolino “L’Italia riap… - Ecatetriformis : RT @Elisabettah_: Salvini sulle riaperture: «Non ho vinto io, ha vinto il buonsenso. Non m’interessa che i giornali titolino “L’Italia riap… - Elisabettah_ : Salvini sulle riaperture: «Non ho vinto io, ha vinto il buonsenso. Non m’interessa che i giornali titolino “L’Itali… - DizzyOwl1 : Salvini: Non voglio sentire “l’Italia riapre, ha vinto Salvini. No, hanno vinto gli italiani.” Ue’ ma chi ti ring… - ErsiPeta : #Salvini ' Non mi interessa avere i titoli sui giornali 'L' italia riapre, ha vinto Salvini' '. Se la canta e se la suona. -