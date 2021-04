L’Italia in giallo rafforzato dal 26 aprile; cinema, ristoranti, teatri… i primi punti sulle riaperture (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Draghi, insieme al ministro della Salute Speranza, ha annunciato la riapertura per L’Italia a partire dal 26 aprile. Il Paese entrerà in “giallo rafforzato” e ci saranno riaperture che sono state decise su “rischio ragionato”: tra queste si prevede il ritorno a scuola in presenza al 100% la riapertura delle piscine all’aperto e la possibilità di cenare al ristorante. Che cosa succede dal 26 aprile? La prima e grande novità in merito alle riaperture si ha nel settore scuola: tutti gli studenti torneranno in presenza al 100% fino a fine anno nelle zone gialle e arancioni, anche in zona rossa però ci sarà un grande cambianento, sarà infatti aumentata l’alternanza scuola in presenza-dal per gli studenti di seconda e terza media e per ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Draghi, insieme al ministro della Salute Speranza, ha annunciato la riapertura pera partire dal 26. Il Paese entrerà in “” e ci sarannoche sono state decise su “rischio ragionato”: tra queste si prevede il ritorno a scuola in presenza al 100% la riapertura delle piscine all’aperto e la possibilità di cenare al ristorante. Che cosa succede dal 26? La prima e grande novità in merito allesi ha nel settore scuola: tutti gli studenti torneranno in presenza al 100% fino a fine anno nelle zone gialle e arancioni, anche in zona rossa però ci sarà un grande cambianento, sarà infatti aumentata l’alternanza scuola in presenza-dal per gli studenti di seconda e terza media e per ...

