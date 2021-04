L'Irlanda rinchiude in hotel gli italiani in arrivo sull'isola: 'Dobbiamo proteggerci'" (Di venerdì 16 aprile 2021) Una quarantena di 12 giorni da trascorrere in uno dei pochi alberghi autorizzati dallo Stato e il tutto a spese degli stessi viaggiatori, costretti a pagare 1.875 euro per stare chiusi in hotel. ... Leggi su europa.today (Di venerdì 16 aprile 2021) Una quarantena di 12 giorni da trascorrere in uno dei pochi alberghi autorizzati dallo Stato e il tutto a spese degli stessi viaggiatori, costretti a pagare 1.875 euro per stare chiusi in. ...

Advertising

Nabilibnoerrida : @welikeduel Ohhh salvateci, qui in Irlanda lo stato ci rinchiude in hotel pagando 1800 euro per 14 giorni. Preferiv… - TodayEuropa : #Attualità #Network L'Irlanda rinchiude in hotel gli italiani in arrivo sull'isola: 'Dobbiamo proteggerci'… -

Ultime Notizie dalla rete : Irlanda rinchiude L'Irlanda rinchiude in hotel gli italiani in arrivo sull'isola: 'Dobbiamo proteggerci'" ... ha spiegato l'ambasciatore italiano in Irlanda, Paolo Serpi , 'e che fa un danno serio ai nostri concittadini e in particolare alla nostra comunità qui in Irlanda e questo non lo possiamo accettare'.

L'Irlanda rinchiude in hotel gli italiani in arrivo sull'isola: 'Dobbiamo proteggerci'" ... ha spiegato l'ambasciatore italiano in Irlanda, Paolo Serpi , 'e che fa un danno serio ai nostri concittadini e in particolare alla nostra comunità qui in Irlanda e questo non lo possiamo accettare'.

L'Irlanda rinchiude in hotel gli italiani in arrivo sull'isola: "Dobbiamo proteggerci" Stando alle cifre ufficiali, i cinque Paesi presi di mira non sono in cima alla classifica Ue per numero di infezioni. Di qui l’invito alle autorità di Dublino ad “attenersi alle raccomandazioni del C ...

... ha spiegato l'ambasciatore italiano in, Paolo Serpi , 'e che fa un danno serio ai nostri concittadini e in particolare alla nostra comunità qui ine questo non lo possiamo accettare'.... ha spiegato l'ambasciatore italiano in, Paolo Serpi , 'e che fa un danno serio ai nostri concittadini e in particolare alla nostra comunità qui ine questo non lo possiamo accettare'.Stando alle cifre ufficiali, i cinque Paesi presi di mira non sono in cima alla classifica Ue per numero di infezioni. Di qui l’invito alle autorità di Dublino ad “attenersi alle raccomandazioni del C ...