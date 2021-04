L’infografica virale sulle «cause di trombosi» | quanto sono utili i confronti?

Leggi su facta.news

(Di venerdì 16 aprile 2021) Negli ultimi giorni è circolata molto sui social network – ed è stata più volte inviata alla redazione di Facta tramite i nostri canali di segnalazione – una grafica diffusa con l’intento di rassicurare sul possibile rischio dilegato al vaccino AstraZeneca contro la Covid-19 (di cui ci eravamo occupati in precedenza), confrontandolo con altri fattori di rischio come la pillola anticoncezionale, il fumo o la stessa Covid-19. Nella versione italiana la grafica – come indicato dal logo in alto a sinistra e confermato dallo strumento di analisi dei social network CrowdTangle – è stata pubblicata per la prima volta in italiano dalla pagina Facebook di Close-up Engineering, un network di siti di divulgazione scientifica, il 12 aprile 2021 (il logo “CuE” è visibile in alto a sinistra).sui ...