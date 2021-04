L’indice Rt nazionale scende a 0,85. Campania verso l’arancione, tre regioni vicine alla conferma del “rosso” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il report settimanale di monitoraggio Iss-ministero Salute: “Terapie intensive ancora sopra la soglia critica ma ci sono segnali di una lieve diminuzione”. Oggi la cabina di regia Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 aprile 2021) Il report settimanale di monitoraggio Iss-ministero Salute: “Terapie intensive ancora sopra la soglia critica ma ci sono segnali di una lieve diminuzione”. Oggi la cabina di regia

