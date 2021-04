Advertising

sportli26181512 : Lilla-Montpellier 1-1: Un gol segnato da Luiz Araújo ha permesso al Lilla di riacciuffare il Montpellier. Nel match… - sportli26181512 : Lille, che assist al Psg: solo 1-1 con il Montpellier: La squadra di Galtier va sotto, ma trova il pari all'85' gra… - spagnolo_il : Quest'anno non ho visto molte partite del Lille, ma devo dire che mi ha sempre colpito per il movimento incessante… - felice_119 : @PBPcalcio @milanecon @Giulio_Nosotti Anch'io provo a guardare il Lille perché mi stanno simpatici ma ho paura che… - OmmaleoSimpala0 : @Giulio_Nosotti E ci sono io che mi sto guardando il lille perché l’ho giocato?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lille che

mantiene il primato per un altro turno di camponato, andando a +4 dal Psg (impegnato domenica col St. Etienne) e a +5 dal Monaco ( di scena sempre domenica a ...In Italia c'è la Serie B con SPAL - Ascoliapre la 34ma giornata mentre il resto del programma ...00OSC - Montpellier HSC Francia > National 2020/2021 18:00 Le Mans FC - US Avranches 19:00 ...Non va oltre l’1-1 casalingo il Lille capolista, fermato dal Montpellier. Gli ospiti passano addirittura in vantaggio con il solito Andy Delort, con il pareggio che arriva ad un quarto d’ora dalla ...LILLE - Araujo evita il ko al Lille nel finale, ma l'1-1 casalingo contro il Montpellier sa tanto di occasione mancata. Il pareggio della capolista nell'anticipo della 33esima giornata di Ligue 1, inf ...