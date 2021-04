Ligue 1, Lille-Montpellier: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di venerdì 16 aprile 2021) La Ligue 1 vede andare in scena, stasera alle 21:00, una partita fondamentale nella corsa al titolo. La capolista Lille cercherà infatti di difendere il primato in classifica nella sfida interna contro il Montpellier. Ecco le ultime da Lille-Montpellier con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del match. Il campionato francese, a poche giornate dal termine, è più vivo e avvincente che mai. In assenza del solito predominio da parte del Psg sono ben quattro le squadre che possono ancora sperare di trionfare, dalla capolista Lille fino al Lione, quarto ma a soli cinque punti di distanza dalla vetta, il che rende più che mai incerta anche la corsa ai piazzamenti Champions. Nella sfida di questa sera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) La1 vede andare in scena, stasera alle 21:00, una partita fondamentale nella corsa al titolo. La capolistacercherà infatti di difendere il primato in classifica nella sfida interna contro il. Ecco le ultime dacon le, ile latv del match. Il campionato francese, a poche giornate dal termine, è più vivo e avvincente che mai. In assenza del solito predominio da parte del Psg sono ben quattro le squadre che possono ancora sperare di trionfare, dalla capolistafino al Lione, quarto ma a soli cinque punti di distanza dalla vetta, il che rende più che mai incerta anche la corsa ai piazzamenti Champions. Nella sfida di questa sera ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Lille Vs #Montpellier è l'anticipo della 33° giornata della Ligue 1 Scopri i nostri pronostici e le pr… - sportli26181512 : Ligue 1, Yilmaz consiglia due turchi al Lille: L’esperto attaccante del Lille, Burak Yilmaz, in...… - dello__98 : @GioGalbu Non è Donnarumma ma dovrebbe venire via a poco rispetto al suo valore. Il migliore della stagione in Ligu… - infobetting : Lille-Montpellier (venerdì 16 aprile, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Grand_Kaka : @MatteoBandit2 @NuovoNando @Azpitarte @FootballAndDre1 Abbiamo ottenuto il 1 °posto nel nostro gruppo, sopra il Lil… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Lille Le partite di oggi, Venerdì 16 aprile 2021 - Calciomagazine In Ligue 1 si giocherà Lille - Montpellier con i padroni di casa che sono reduci dal successo esterno contro il Metz ed in classifica occupano la prima posizione con 69 punti e 3 lunghezza di ...

CM scommesse: ecco i sette eventi sui quali puntare Ricordo qui di fila che le partite sono Lille - Montpellier (Ligue 1 francese), Boavista - Pacos de Ferreira (Primeira Liga portoghese), Darmstadt - Furth e Braunschweig - Paderborn (Bundesliga 2 ...

Calciomercato Milan, tre nomi per il post Donnarumma Il Milan pensa al futuro, il dopo Donnarumma potrebbe essere Maignan del Lille, soprattutto dopo la stupenda stagione che sta giocando. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere ...

I pronostici sportivi di oggi, venerdì 16 aprile I pronostici di venerdì 16 aprile, ci sono anticipi di Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Serie B, in campo Super Lig e altri tornei.

In1 si giocherà- Montpellier con i padroni di casa che sono reduci dal successo esterno contro il Metz ed in classifica occupano la prima posizione con 69 punti e 3 lunghezza di ...Ricordo qui di fila che le partite sono- Montpellier (1 francese), Boavista - Pacos de Ferreira (Primeira Liga portoghese), Darmstadt - Furth e Braunschweig - Paderborn (Bundesliga 2 ...Il Milan pensa al futuro, il dopo Donnarumma potrebbe essere Maignan del Lille, soprattutto dopo la stupenda stagione che sta giocando. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere ...I pronostici di venerdì 16 aprile, ci sono anticipi di Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Serie B, in campo Super Lig e altri tornei.