Libri | addio a Giancarlo DiTrapano | piccolo editore indipendente di successo negli Usa

New York, 16 apr. – (Adnkronos) – Lo scrittore statunitense Giancarlo Veazey DiTrapano, fondatore nel 2009 di Tyrant Books, che è riuscito a imporre giovani autori di successo con la sua piccola casa editrice indipendente negli Usa e poi con numerose traduzioni all'estero, è morto in un hotel di Manhattan all'età di 47 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta lo scorso 30 marzo, è stata pubblicata oggi dal "New York Times" dopo la conferma della sorella Lia DiTrapano Fairless, senza però specificare la causa del decesso.

