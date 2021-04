Letta a La7 difende Speranza: “Mozione di sfiducia è una vergogna, incredibile venga messo alla gogna. Penso abbia fatto ottimo lavoro” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Oggi Speranza viene messo alla gogna, è incredibile, una vergogna che venga presentata una Mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute in questo momento, da parte di Fratelli d’Italia”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a Piazzapulita su La 7. Secondo Letta l'”approccio sul tema delle riaperture è un po’ strampalato – continua – quelli per le aperture sembrano volere il bene della gente, quelli delle chiusure sono i cattivi” perché, spiega, “tutti vogliamo aprire ma va fatto quando saremo in sicurezza per farlo”. Poi il segretario, rispondendo ad alcune domande, insiste: “Se il ministro della Sanità può essere assolto dalle responsabilità sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “Oggiviene, è, unachepresentata unadinei confronti del ministro della Salute in questo momento, da parte di Fratelli d’Italia”. Così il segretario del Pd Enricoa Piazzapulita su La 7. Secondol'”approccio sul tema delle riaperture è un po’ strampalato – continua – quelli per le aperture sembrano volere il bene della gente, quelli delle chiusure sono i cattivi” perché, spiega, “tutti vogliamo aprire ma vaquando saremo in sicurezza per farlo”. Poi il segretario, rispondendo ad alcune domande, insiste: “Se il ministro della Sanità può essere assolto dalle responsabilità sulle ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: il Segretario del Partito Democratico, Enrico #Letta. 21.15, La7… - La7tv : #piazzapulita Bettini e il presunto complotto internazionale per far cadere il governo Conte, Enrico Letta: 'Conte… - fattoquotidiano : Letta a La7: “Caduta di Conte? Ho rivisto qualcosa di conosciuto perché è successo per mano di Renzi, ma non c’è st… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Letta a La7: “Caduta di Conte? Ho rivisto qualcosa di conosciuto perché è successo per mano di Renzi, ma non c’è stato… - La7tv : #lariachetira @Ignazio_LaRussa: 'Senza Fratelli d'Italia saremmo alla dittatura completa. Enrico #Letta si vergogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta La7 Liotti stacca Ilary. Roma sul podio, Del Debbio batte Formigli - Su La7 la nuova puntata del 2021 di 'Piazzapulita' con Corrado Formigli alla conduzione e tra gli ospiti Enrico Letta, Nicola Magrini, Antonella Viola, Annalisa Cuzzocrea, Paolo Mieli, Roberto ...

Elezioni Roma 2021: Letta vorrebbe primarie a giugno Letta spera in primarie del centrosinistra a giugno Il segretario nazionale del PD , Enrico Letta, è intervenuto a Piazza Pulita in onda su La7. Qui ha ribadito una volta per tutte la volontà del ...

Letta difende a spada tratta Speranza: “Mozione di sfiducia nei suoi confronti è una vergogna” Il segretario del Pd, Enrico Letta, difende a spada tratta il ministro della Salute, Roberto Speranza. Intervenendo a Piazza Pulita, su La7, Letta respinge le accuse rivolte al ministro, nei cui confr ...

L'assessore Nieddu contro Letta: "Ha parlato a sproposito della nostra Isola perché male informato" "Enrico Letta ha dato prova di approssimazione e superficialità dichiarando che la Sardegna in zona bianca ha riaperto tutto, lasciando intendere che questo fatto, tra l'altro ma ...

Sula nuova puntata del 2021 di 'Piazzapulita' con Corrado Formigli alla conduzione e tra gli ospiti Enrico, Nicola Magrini, Antonella Viola, Annalisa Cuzzocrea, Paolo Mieli, Roberto ...spera in primarie del centrosinistra a giugno Il segretario nazionale del PD , Enrico, è intervenuto a Piazza Pulita in onda su. Qui ha ribadito una volta per tutte la volontà del ...Il segretario del Pd, Enrico Letta, difende a spada tratta il ministro della Salute, Roberto Speranza. Intervenendo a Piazza Pulita, su La7, Letta respinge le accuse rivolte al ministro, nei cui confr ..."Enrico Letta ha dato prova di approssimazione e superficialità dichiarando che la Sardegna in zona bianca ha riaperto tutto, lasciando intendere che questo fatto, tra l'altro ma ...