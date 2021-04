L’ergastolo ostativo non è per sempre

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 aprile 2021), cioè l’impossibilità assoluta per i condannati per reati di mafia (esclusi i collaboratori di giustizia) di poter accedere ai benefici penitenziari concessi agli altri detenuti, fu deciso nel 1992, come risposta emergenziale alla situazione che si era creata dopo la strage di Capaci. Era una misura comprensibile, come l’adozione del carcere duro (attraverso il 41 bis), in una situazione di assoluta emergenza. Ciò non toglie che violasse i princìpi costituzionali di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di funzione riabilitativa della detenzione carceraria. Un paese può adottare una legislazione straordinaria in tempi straordinari. Negarlo sarebbe una sciocca adesione al principio fiat iustitia et pereat mundus. Però una scelta straordinaria deve avere tempi e metodi di applicazione determinati, non può diventare ...