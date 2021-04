Leone d’Oro alla carriera a Roberto Benigni | la decisione della Biennale Cinema

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 16 aprile 2021) VENEZIA – Laha deciso di assegnare il, regista de “La Vita è Bella”, con cui ha vinto due Oscar, e protagonista di una vita costellata di magistrali interpretazioni e grandi successi. Per il presidenteRegione Veneto, Luca Zaia, questo e’ “il giusto riconoscimento per unasviluppatasi attraverso il cabaret, il teatro, la divulgazionecultura classica finorealizzazione come regista di una riflessionetografica sulla tragedia dell’Olocausto, un’opera fuori dagli schemi, raccontata attraverso gli occhi di un bambino, che ha conquistato ben tre premi Oscar”. Per Zaia l’arte ...