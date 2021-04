Leclerc, che botto! Guarda come è andato a muro nelle libere 2 (Di venerdì 16 aprile 2021) Incidente, per fortuna senza conseguenze, per Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nella parte finale delle libere 2 del Gp dell'Emilia Romagna a Imola. Il ferrarista è andato a sbattere contro il ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) Incidente, per fortuna senza conseguenze, per Charles, pilota della Ferrari, nella parte finale delle2 del Gp dell'Emilia Romagna a Imola. Il ferrarista èa sbattere contro il ...

LeclercFanCL16 : RT @gaia_f1: Tu e Charlotte siete come sempre gentilissimi a salutarci sempre???? @Charles_Leclerc ?? Peccato che la polizia non ci abbia fa… - Marinacheritz : Era Leclerc... Su Schumi e Senna... Ovviamente lo adoro but... Akinator mi sa che dobbiamo fare due chiacchiere - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il ferrarista è apparso tra i piloti più in forma nel venerdì di prove libere #ImolaGP - longlivejlv : @Charles_Leclerc Forza Charles! Come tempi ci sembra che siete andati alla grande oggi ???????? state facendo un grande lavoro ?? - matteokarla : @quaranta_vito O Vito te lo sei segnato che giovedì ho pronosticato Leclerc in pole... -

F1, Imola (FP2): Il video dell'incidente di Leclerc che mette a muro la sua Ferrari
Charles Leclerc finisce a muro nella seconda di prove libere FP2 a Imola. Il video dell'incidente del monegasco della ...

F1, Leclerc punta in alto: "La Ferrari va alla grande a Imola" [ VIDEO ]
E' un Charles Leclerc molto fiducioso quello che ai microfoni di Sky Sport F1, dopo le prove libere di oggi, ha detto: "La Ferrari va alla grande".

F1 | A Imola sorprende l'efficienza Ferrari
Il primo confronto che facciamo è con il giro di Lewis Hamilton. Abbiamo scelto il pilota britannico dopo aver fatto un controllo incrociato anche coi dati di Valtteri Bottas (secondo tempo di giornat ...

