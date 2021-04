Lecce, medico di 37 anni stroncato dal Covid: era stato contagiato durante un controllo (Di venerdì 16 aprile 2021) Era stato ricoverato all’ospedale di Tricase per cercare di trovare un rimedio agli scompensi cardiaci di cui soffriva. Ma Giampiero, 37 anni, responsabile dell’area tecnica di uno studio associato di medici locale, da quell’ospedale è uscito col Covid, che pochi giorni dopo gli è stato fatale. Vano il trasferimento al Dea di Lecce, nel tentativo di salvargli la vita, l’uomo è deceduto nella notte tra il 14 e il 15 aprile per un malore improvviso con un’altissima carica virale in corpo. “Un lavoratore esemplare dotato di un’intelligenza rara” La notizia della sua morte ha sconvolto la piccola comunità di Giuliano (frazione di Castrignano del Capo) in cui Giampiero è nato e cresciuto. Così lo descrive il “Corriere salentino”: “Dotato di un’intelligenza rara è stato un lavoratore ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Eraricoverato all’ospedale di Tricase per cercare di trovare un rimedio agli scompensi cardiaci di cui soffriva. Ma Giampiero, 37, responsabile dell’area tecnica di uno studio associato di medici locale, da quell’ospedale è uscito col, che pochi giorni dopo gli èfatale. Vano il trasferimento al Dea di, nel tentativo di salvargli la vita, l’uomo è deceduto nella notte tra il 14 e il 15 aprile per un malore improvviso con un’altissima carica virale in corpo. “Un lavoratore esemplare dotato di un’intelligenza rara” La notizia della sua morte ha sconvolto la piccola comunità di Giuliano (frazione di Castrignano del Capo) in cui Giampiero è nato e cresciuto. Così lo descrive il “Corriere salentino”: “Dotato di un’intelligenza rara èun lavoratore ...

