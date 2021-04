Le sanzioni alla Russia sono pericolose per l’Europa. Ma l’Ue tace (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – Prima gli dà del “killer”, poi cerca il dialogo e infine annuncia sanzioni alla Russia. Joe Biden si relaziona così con Vladimir Putin, tra un passo in avanti e due indietro, non riuscendo proprio a cucirsi addosso la benché minima credibilità diplomatica. Ma quel che è peggio è che questo atteggiamento schizofrenico rischia di innalzare la tensione tra Russia e Stati Uniti, con l’Europa allineata ai diktat di Washington, incapace di svolgere un ruolo da saggio moderatore. Le nuove misure contro Mosca sono state annunciate ieri da Biden, per le presunte interferenze russe nelle presidenziali americani a favore di Donald Trump e il cyber attacco SolaWinds. Quest’ultimo, un hackeraggio di diverse agenzie governative e importanti società private Usa, è altrettanto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – Prima gli dà del “killer”, poi cerca il dialogo e infine annuncia. Joe Biden si relaziona così con Vladimir Putin, tra un passo in avanti e due indietro, non riuscendo proprio a cucirsi addosso la benché minima credibilità diplomatica. Ma quel che è peggio è che questo atteggiamento schizofrenico rischia di innalzare la tensione trae Stati Uniti, conallineata ai diktat di Washington, incapace di svolgere un ruolo da saggio moderatore. Le nuove misure contro Moscastate annunciate ieri da Biden, per le presunte interferenze russe nelle presidenziali americani a favore di Donald Trump e il cyber attacco SolaWinds. Quest’ultimo, un hackeraggio di diverse agenzie governative e importanti società private Usa, è altrettanto ...

