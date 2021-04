Le ordinanze antifasciste sono incostituzionali: ecco la sentenza del Tar siciliano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – Le ordinanze antifasciste? sono del tutto incostituzionali. E’ quanto stabilito dal Tar della Sicilia. Viene così sancita l’inammissibilità della cosiddetta “clausola antifascista” per l’utilizzo e l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Stando a quanto stabilito dal tribunale regionale siciliano non si può quindi costringere nessuno a sottoscrivere un’apposita dichiarazione al riguardo, senza la quale alcuni comuni italiani avevano deciso di impedire finanche l’allestimento di gazebo o banchini per lo svolgimento di attività politiche. In soldoni la sentenza afferma dunque l’incostituzionalità delle ordinanze antifasciste, ma vediamola nel dettaglio perché ribadisce anche altri concetti fondamentali ai fini della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – Ledel tutto. E’ quanto stabilito dal Tar della Sicilia. Viene così sancita l’inammissibilità della cosiddetta “clausola antifascista” per l’utilizzo e l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Stando a quanto stabilito dal tribunale regionalenon si può quindi costringere nessuno a sottoscrivere un’apposita dichiarazione al riguardo, senza la quale alcuni comuni italiani avevano deciso di impedire finanche l’allestimento di gazebo o banchini per lo svolgimento di attività politiche. In soldoni laafferma dunque l’tà delle, ma vediamola nel dettaglio perché ribadisce anche altri concetti fondamentali ai fini della ...

