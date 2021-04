Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero saltare, ma il Cio non ha un piano B (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Olimpiadi di Tokyo sì, Olimpiadi di Tokyo no: un dilemma non da poco. I prossimi 99 giorni si preannunciano difficili per atleti e organizzatori in attesa di sapere se verrà acceso il tripode, o bracere olimpico, dei Giochi. Fino al 23 luglio, giorno della solenne cerimonia d'apertura della XXXII Olimpiade, sarà un susseguirsi di vertici in videoconferenza tenuti da una parte all'altra del mondo per cercare di capire come salvare Tokyo 2020: notizie, smentite e, speriamo, più conferme possibili. Insomma, non c'è pace per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la sofferta e storica decisione di posticipare di un anno il planetario evento a cinque cerchi, dalla terra del Sol Levante è arrivata una dichiarazione tutt'altro che ben augurante per l'effettivo ... Leggi su agi (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI -disì,dino: un dilemma non da poco. I prossimi 99 giorni si preannunciano difficili per atleti e organizzatori in attesa di sapere se verrà acceso il tripode, o bracere olimpico, dei Giochi. Fino al 23 luglio, giorno della solenne cerimonia d'apertura della XXXII Olimpiade, sarà un susseguirsi di vertici in videoconferenza tenuti da una parte all'altra del mondo per cercare di capire come salvare2020: notizie, smentite e, speriamo, più conferme possibili. Insomma, non c'è pace per ledi2020. Dopo la sofferta e storica decisione di posticipare di un anno il planetario evento a cinque cerchi, dalla terra del Sol Levante è arrivata una dichiarazione tutt'altro che ben augurante per l'effettivo ...

Bebe Vio, 'brava Vezzali, giusto vaccino per chi va a Tokyo' "Ho letto con piacere le dichiarazioni di Valentina Vezzali nelle quali auspica che vengano vaccinati gli atleti che andranno alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 e sono assolutamente d'accordo". Così Bebe Vio, in una dichiarazione all'ANSA, commenta l'apertura del sottosegretario sport, Valentina Vezzali, alla ...

Tokyo, Olimpiadi di nuovo in dubbio: la quarta ondata preoccupa e il 70% dei giapponesi non vuole più i Giochi giorni dall’accensione del tripode, tornano in dubbio i Giochi olimpici di Tokyo . Come riferisce Corriere.it , dal Giappone arrivano le parole di Toshihiro Nikai, segretario generale e numero 2 del p ...

Tokyo 2020, Giappone vicino alla rinuncia delle Olimpiadi: l’annuncio Crescono le incertezze sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, con il Giappone sempre più vicino alla rinuncia. Tokyo 2020, il Giappone vicino alla rinuncia: è la prima volta. Quindi per la prima volta in asso ...

