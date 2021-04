Le notizie del giorno | la verità di Ibrahimovic Sette club di Serie A contro Dal Pino | arrestato calciatore iracheno

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. L’attaccante Zlatanha deciso di rispondere alle polemiche sul presunto pranzo in un ristorante di Milano nel periodo di zona rossa. Ildel Milan è stato intercettato da ‘zona Bianca’: “Pranzo? No, era un grande meeting. Nessuno ha mangiato”, ha dichiarato lo svedese.è stato ripreso da una telecamera nascosta, ma nel frattempo non ha perso la calma: “Di che cosa parli? Cosa vuoi? Fare foto? Nessuno ha mangiato. Tieni la maschera giusta che è fuori”. La vicenda sembra ancora alle battute iniziali, ma lo svedese ha deciso di mettere le cose in chiaro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). La notizia del, gli aggiornamenti Foto di Claudio Peri / AnsaIl campionato ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - se la variante sudafricana dovesse darci fastidio, è probabile che una somministrazione di un richi… - Agenzia_Ansa : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbraio… - Agenzia_Ansa : La direttrice dell'Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo s… - VoIkovViktor1 : @FValachi Claro *murmuro y le tiende el arma* Quando ci saranno notizie del passaporto lo comunicheremo. - MaxLandra : ..E VAI...A CATENA...!! #Vitalizi: Resta assegno anche per #delTurco LA #CASTA..!! -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del

Le ultime settimane, assieme aincoraggianti sulla pandemia, recano novità politiche e parapolitiche, intendendo, con quest'...Goffredo Bettini della cosiddetta 'area' (per carità e volontà...Dalla lunga relazione (331 pagine oltre alle conclusioni) emerge che "Aria Spa non solo non partecipa alla programmazione degli acquisti degli entiSsr, con una propria programmazione", "ma ...I funerali del Principe Filippo, duca di Edimburgo, andranno in onda in diretta anche in Italia. in foto: Il Principe Filippo con il nipote Harry. I funerali del Principe Filippo in Inghilterra. Il Pr ...Mosca deve «allentare le tensioni» che da settimane attanagliano l'Ucraina, finita di nuovo al centro del braccio di ferro tra Russia e Occidente: di fronte alla notizia di ...