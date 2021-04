Le lacrime di Francesca Lodo all’Isola ricordando lo scandalo del periodo di Vallettopoli (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono stati anni difficili quelli che Francesca Lodo ha vissuto dopo lo scandalo Vallettopoli. Passata dall’essere uno dei volti noti del piccolo schermo, allo scandalo che travolse molte persone del mondo dello spettacolo. Una inchiesta dalla quale non tutti uscirono rinforzati, anzi. E non tutte le persone coinvolte hanno trovato nuovamente posto sul piccolo schermo. Ascoltando le parole di sua madre, Francesca Lodo si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni nel corso della puntata dell’Isola dei famosi in onda il 15 aprile 2021. La mamma della bella sarda, le chiedeva scusa per quello che era successo in passato. E così Francesca in lacrime ha spiegato perchè la mamma si era allontanata da lei, delusa forse da quanto era stata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono stati anni difficili quelli cheha vissuto dopo lo. Passata dall’essere uno dei volti noti del piccolo schermo, alloche travolse molte persone del mondo dello spettacolo. Una inchiesta dalla quale non tutti uscirono rinforzati, anzi. E non tutte le persone coinvolte hanno trovato nuovamente posto sul piccolo schermo. Ascoltando le parole di sua madre,si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni nel corso della puntata dell’Isola dei famosi in onda il 15 aprile 2021. La mamma della bella sarda, le chiedeva scusa per quello che era successo in passato. E cosìinha spiegato perchè la mamma si era allontanata da lei, delusa forse da quanto era stata ...

LadyNews_ : Francesca Lodo in lacrime all'Isola dei famosi: 'All'epoca di Vallettopoli, tutti mi hanno voltato le spalle' - angiuoniluigi : RT @fanpage: Francesca Lodo scoppia in lacrime all'#isola - fanpage : Francesca Lodo scoppia in lacrime all'#isola - krist_2349 : RT @indecisissimo: grazie francesca lodo... apprezziamo il tuo gesto... ma del tuo albero genialogico e delle tue lacrime... #isola https:/… - princiau_ : RT @indecisissimo: grazie francesca lodo... apprezziamo il tuo gesto... ma del tuo albero genialogico e delle tue lacrime... #isola https:/… -

