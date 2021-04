Le ipotesi sulle restrizioni in vigore a maggio (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo si riunirà in una cabina di regia per valutare le nuove norme del decreto maggio e discutere delle richieste delle regioni. Decreto maggio, oggi la cabina di regia: spostamenti, ristoranti e palestre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo si riunirà in una cabina di regia per valutare le nuove norme del decretoe discutere delle richieste delle regioni. Decreto, oggi la cabina di regia: spostamenti, ristoranti e palestre su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : ipotesi sulle Covid, le riaperture a cena? Valgono l'80% del fatturato di ristoranti e pizzerie È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sull' ipotesi di riaperture dei servizi di ... mense, ristoranti e agriturismi nella Penisola ma le difficoltà si trasferiscono a cascata sulle 70mila ...

Riaperture, Draghi: 'Saranno graduali ma irreversibili'. Le tappe dalla fine di aprile a giugno ... dove si traccerà un cronoprogramma sulle riaperture. Il premier è infatti preoccupato per la ... L'altra ipotesi è aprire per metà maggio i ristoranti anche in zona arancione, ma solo a pranzo e ...

Vaccini in Italia, limiti di età per la somministrazione di Johnson & Johnson? Tutte le ipotesi Vaccini in Italia, limiti di età per la somministrazione di Johnson & Johnson? Lo comunica l’azienda farmaceutica Johnson & Johnson dopo la sospensione del proprio vaccino anti-Covid a seguito della s ...

Fondi Ue, in Campania la spesa 2014-2020 è ancora ferma sotto il 34% Al 31 dicembre scorso il monitoraggio del Mef sullo stato di attuazione dei Por rientranti nella categoria economica delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) se ...

