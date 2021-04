Le dichiarazioni alla vigilia di Monza-Cremonese (Di venerdì 16 aprile 2021) Domani pomeriggio, sabato 17 aprile, il Monza ospiterà la Cremonese in una sfida molto importante per entrambe. Infatti i padroni di casa devono assolutamente ripartire per non rischiare di complicarsi la vita in chiave play off. La Cremonese invece sogna di entrare in zona play off, con l’ottavo posto che è nel mirino dei lombardi che nel derby di domani daranno tutto per uscire con un risultato positivo. Di seguito . CHE COS’HA DETTO BROCCHI alla vigilia DI Monza-Cremonese? La vigilia di Monza-Cremonese è stata molto movimentata per Brocchi, che sa che domani deve assolutamente vincere per non rischiare di rovinare la stagione. Infatti il Monza ultimamente ha abbassato i giri del motore, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Domani pomeriggio, sabato 17 aprile, ilospiterà lain una sfida molto importante per entrambe. Infatti i padroni di casa devono assolutamente ripartire per non rischiare di complicarsi la vita in chiave play off. Lainvece sogna di entrare in zona play off, con l’ottavo posto che è nel mirino dei lombardi che nel derby di domani daranno tutto per uscire con un risultato positivo. Di seguito . CHE COS’HA DETTO BROCCHIDI? Ladiè stata molto movimentata per Brocchi, che sa che domani deve assolutamente vincere per non rischiare di rovinare la stagione. Infatti ilultimamente ha abbassato i giri del motore, ...

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazioni alla Barcellona, Koeman si sfoga: "Ogni volta che perdo, parlate del mio futuro" ... allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Copa del Rey con l'Athletic. Le sue dichiarazioni. "È strano dover rispondere sempre a domande sul mio futuro. ...

Milinkovic - Savic: "Appena sono arrivato alla Lazio ho capito una cosa" LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24 INFANZIA ...

Bari, Decaro contro il governo Draghi «Parco giustizia, no tra grandi opere» Il sindaco e presidente nazionale dell’Anci: «Nominati 29 commissari per le 57 opere pubbliche già individuate perché da tempo bloccate. Non c’è traccia del caso barese» ...

Milano, Salvini incorona Albertini: “Ottimo sindaco per il futuro” MILANO – È Gabriele Albertini la carta giusta che il centrodestra potrebbe schierare nella corsa contro Giuseppe Sala alle comunali di Milano dell’autunno. Il leader leghista Matteo Salvini non si nas ...

