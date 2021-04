Lazio-Torino | parla il legale granata | “Contesteremo ogni richiesta della controparte | la partita si deve giocare”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nuova puntata di. Laè iniziata prima ancora che le squadre vadano sopra il terreno di gioco. Dopo il ricorso presentato da Lotito per avere il 3-0 a tavolino, ilè pronto per sostenere le sue ragioni come ha spiegato ildeiEduardo Chiacchio a Radio Punto Nuovo: “Si poteva evitare il terzo grado di giudizio, per evitare di condizionare il calendario nella fase finale. Laha ritenuto di fare ricorso e noile loro richieste. Nella giustizia in genere bisogna essere molto attenti, saremo pronti a contestarecosa dirà la. I principi di Juve-Napoli possono essere utilizzabili, ma ci sono particolari un po’ diversi. La sostanza comunque non ...

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - MattiaBriga : Trattenuto per tutto il tempo dell’azione. Gol annullato per una sbracciata a protezione della palla, e ammonizione… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA STAMPA - Lazio-Torino rinviata al 19 maggio ma si attende l'ok della UEFA e l'ultimo giudizio del Collegio di Garanz… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA STAMPA - Lazio-Torino rinviata al 19 maggio ma si attende l'ok della UEFA e l'ultimo giudizio del Collegio di Garanz… - napolimagazine : LA STAMPA - Lazio-Torino rinviata al 19 maggio ma si attende l'ok della UEFA e l'ultimo giudizio del Collegio di Ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

In contemporanea si disputeranno anche gli incontri frae Benevento e quello fra Bologna e Spezia. Alle 18 la Roma sarà di scena acontro la compagine granata. Infine, alle 20.45 c'è ...Napoli, sei il rimpianto più grande Posizione attuale : 5° Punti in classifica : 59 Calendario : Inter (casa),(casa),(trasferta), Cagliari (casa), Spezia (trasferta), Udinese (casa), ...Dubbi su chi schierare al fantacalcio in questo turno di campionato? Dieci giocatori sconsigliati per la 31^ giornata di Serie A Dopo le emozioni di coppa, per le squadre di club è tempo di rituffarsi ...Il 21 aprile Immobile e Strakosha dovranno sottoporsi all'esame del dna, così come chiesto dai pm. Leiva ha già sostenuto tale esame lo scorso 29 marzo. Come ricorderete, sia l'attaccante campano che ...