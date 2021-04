Lavoratori del turismo manifestano a Pompei il 1 maggio. (Di venerdì 16 aprile 2021) Scenderanno di nuovo in piazza il prossimo primo maggio, alle 10 i Lavoratori della filiera del turismo della Costiera sorrentina, e questa volta, per farlo, hanno scelto un'altra località turistica, ... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 16 aprile 2021) Scenderanno di nuovo in piazza il prossimo primo, alle 10 idella filiera deldella Costiera sorrentina, e questa volta, per farlo, hanno scelto un'altra località turistica, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori del Emissioni: la Francia non approva l'Euro 7 ...di compromettere l'integrità di un settore industriale che occupa migliaia di lavoratori . In ... Dello stesso avviso è Carlos Tavares , manager del gruppo Stellantis , il quale ha francamente ammesso l'...

Pa: Naddeo (Aran), attesa bozza rinnovo contratti per convocare prima riunione ... all'evento "Italia 2021, le sfide della Pubblica amministrazione", organizzato dalla Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche sul ruolo centrale della Pa nella ripresa economica del ...

Anpi presenta Memoriale virtuale Resistenza,online da lunedì ROMA, 16 APR - Sarà ufficialmente online lunedì prossimo, 19 aprile, il Memoriale virtuale della Resistenza, archivio web con centinaia di interviste ai protagonisti della lotta per la Liberazione. Il ...

Creatività ed elezioni romane Come ogni anno, la Fondazione Symbola si occupa di fare il punto sulle industrie creative italiane con un rapporto – “Io sono Cultura” – divenuto in un decennio il punto di ...

