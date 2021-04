L’auto elettrica cinese che in 5 minuti si ricarica per 120 km (Di venerdì 16 aprile 2021) (Foto: Zeekr)La società cinese Geely ha presentato una nuova vettura elettrica chiamata Zeekr 001 in grado di offrire una batteria dalla lunga durata, ma soprattutto una potente breve ricarica per un rabbocco ad alta efficienza. Secondo i dati diffusi, con colonnine compatibili fino a 360 kW basteranno cinque minuti per ottenere qualcosa come 120 km di autonomia pronta all’uso. Progettata in Svezia presso il centro design di Göteborg, la nuova Zeekr 001 è lunga poco meno di cinque metri (4970 mm) con una larghezza di 1999 mm e un’altezza di 1560 mm per un passo di poco più di tre metri (3005 mm). A confermare la sua natura di shooting brake c’è la combinazione tra una linea piuttosto sportiva e un bagagliaio capiente da ben 2144 litri. I propulsori elettrici sono due e si piazzano sull’anteriore e il posteriore ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) (Foto: Zeekr)La societàGeely ha presentato una nuova vetturachiamata Zeekr 001 in grado di offrire una batteria dalla lunga durata, ma soprattutto una potente breveper un rabbocco ad alta efficienza. Secondo i dati diffusi, con colonnine compatibili fino a 360 kW basteranno cinqueper ottenere qualcosa come 120 km di autonomia pronta all’uso. Progettata in Svezia presso il centro design di Göteborg, la nuova Zeekr 001 è lunga poco meno di cinque metri (4970 mm) con una larghezza di 1999 mm e un’altezza di 1560 mm per un passo di poco più di tre metri (3005 mm). A confermare la sua natura di shooting brake c’è la combinazione tra una linea piuttosto sportiva e un bagagliaio capiente da ben 2144 litri. I propulsori elettrici sono due e si piazzano sull’anteriore e il posteriore ...

