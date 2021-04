Laurea magistrale per studentessa disabile Unimc (Di venerdì 16 aprile 2021) Laurea magistrale per Arianna Giulianelli, la ragazza disabile che aveva già ricevuto gli auguri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021)per Arianna Giulianelli, la ragazzache aveva già ricevuto gli auguri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico ...

Laurea con 110 e lode per Donatello Giuliano Donatello Giuliano, brillante studente di Termoli, ha ottenuto la laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali con 110 e Lode. "Gli uomini sognano di fare grandi cose. Gli ingegneri le realizzano". Davvero tantissime congratulazioni per questo tuo stupendo ...

Mezzi storici, studenti PoliTo visitano collezione Marazzato Al via la seconda fase della Challenge@PoliTo a seguito della partnership stipulata fra 'Gruppo Marazzato', azienda vercellese di servizi per l'ambiente, e Politecnico di Torino per la creazione di un ...

