Latina, taglio del nastro per Centro vaccinale Asl finanziato da Associazione 'Alessia e i suoi Angeli'

Taglio del nastro al Centro vaccinale Asl di Piazzale Carturan a Latina, per inaugurare il progetto di ristrutturazione interamente finanziato dai fondi raccolti dall'Associazione Alessia e i suoi Angeli.

Ultime Notizie dalla rete : Latina taglio Latina, taglio del nastro per Centro vaccinale Asl finanziato da Associazione 'Alessia e i suoi Angeli' Taglio del nastro al Centro Vaccinale Asl di Piazzale Carturan a Latina, per inaugurare il progetto di ristrutturazione interamente finanziato dai fondi raccolti dall'Associazione Alessia e i suoi ...

Vitalizi agli ex parlamentari condannati, dopo Formigoni ecco chi può sperare nell'assegno: da De Lorenzo a Berlusconi e Previti Erga omnes . Mai una locuzione latina aveva creato tante aspettative tra gli ex senatori che hanno perso il vitalizio a causa di una condanna. Tutti nella stessa situazione di Roberto Formigoni , l'ex governatore della Lombardia ...

Latina, taglio del nastro per Centro vaccinale Asl finanziato da Associazione ‘Alessia e i suoi Angeli’ Taglio del nastro al Centro Vaccinale Asl di Piazzale Carturan a Latina, per inaugurare il progetto di ristrutturazione interamente finanziato dai fondi ...

Roma-Latina, Simeone (Fi): “Zingaretti vuole o no aprire i cantieri?” Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale chiede al Presidente della Regione risposte chiare sul progetto ...

