L’Amministrazione Melucci in prima linea per accogliere al meglio sportivi e turisti che nei prossimi mesi saranno a Taranto

Paolo Castronovi, assessore alle Società partecipate e ambiente, e Fabrizio Manzulli, assessore allo Sviluppo Economico e Turismo, hanno effettuato un sopralluogo per individuare le predisposizioni per accogliere al meglio i turisti che giungeranno a Taranto con navi da crociera MSC e i team che parteciperanno a giugno alla manifestazione SailGP. Il team dell'Amministrazione Melucci è stato al varco del porto mercantile, in Città vecchia sulla "ringhiera", a piazza Castello e poi alla Rotonda del Lungomare; hanno partecipato al sopralluogo Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità, Bruno Ferri, presidente di Infrataras, con tecnici delle società partecipate. Già da mesi l'Amministrazione comunale ha avviato una stretta collaborazione con le ...

