L’AGCM ha multato Poltronesofà per 1 milione di euro per aver fatto pubblicità ingannevole (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – quella che siamo abituati a chiamare “Antitrust” – ha multato la società Poltronesofà per 1 milione di euro per aver diffuso «campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte». Leggi su ilpost (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – quella che siamo abituati a chiamare “Antitrust” – hala societàper 1diperdiffuso «campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte».

Advertising

ilpost : L’AGCM ha multato Poltronesofà per 1 milione di euro per aver fatto pubblicità ingannevole - impbianco : RT @ilpost: L’AGCM ha multato Poltronesofà per 1 milione di euro per aver fatto pubblicità ingannevole - _LoZio : RT @ilpost: L’AGCM ha multato Poltronesofà per 1 milione di euro per aver fatto pubblicità ingannevole - giuspalt : RT @ilpost: L’AGCM ha multato Poltronesofà per 1 milione di euro per aver fatto pubblicità ingannevole - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’AGCM ha multato Poltronesofà per 1 milione di euro per aver fatto pubblicità ingannevole -