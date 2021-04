(Di venerdì 16 aprile 2021) Gaia Lucariello ha passato un periodo davvero complicato: positiva al Covid - 19 - così come tutta la famiglia- è stata ricoverata per giorni all'Ospedale Spallanzani di Roma . Il quadro ...

Advertising

sportli26181512 : Lady Inzaghi, il ricovero e l'amore dei fan: il messaggio social: Positiva al Covid, #GaiaLucariello è stata ricove… - BombeDiVlad : ?? Buone notizie dallo Spallanzani ?? #DeRossi e lady #Inzaghi saranno presto dimessi #LBDV #LeBombeDiVlad - infoitsport : LIVE TMW - Coronavirus, anche lady Inzaghi ricoverata allo Spallanzani. Europei, il piano anti-Covid UEFA - infoitsport : Lazio, lady Inzaghi ha il covid: ricoverata allo Spallanzani - infoitsport : LADY INZAGHI, Positiva al Covid: è allo Spallanzani -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Inzaghi

Il quadro clinico, a quanto fatto sapere nei vari bollettini medici, è sempre stato sotto controllo, ma comunque non sono stati momenti facili per la moglie di Simone. Anche il tecnico della ...era stata portata in ospedale ...Simone Inzaghi sabato effettuerà il tampone che deciderà se sarà o meno in panchina contro il Benevento. E Gaia torna a casa Torna il sorriso in casa Inzaghi. Dopo aver passato alcuni giorni ricoverat ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Dopo la positività della famiglia Inzaghi, la Lazio attende il rientro del suo mister in panchina ma soprattutto che l’intera ...