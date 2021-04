Lady Europa Biden chiama Karen Donfried Perché è una buona notizia

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 aprile 2021) America is back, diplomacy is back. A tre mesi dalla solenne promessa pronunciata dalla sede del Dipartimento di Stato, Joeaggiunge un altro tassello alla politica estera americana. Un nuovo round di nomine diplomatiche per accorciare le distanze frae Stati Uniti. Una, in particolare, riguarda da vicino l’Ue, e l’Italia., presidente del German Marshall Fund, noto think tank di Washington DC, è stata scelta come sottosegretaria di Stato per gli affari Europei ed Eurasiatici., alla guida del Gmf dal 2014, è una delle più rispettate esperte di politica estera negli Stati Uniti. Con Barack Obama alla Casa Bianca è stata assistente speciale del Presidente e Senior director per gli Affari europei al National Security Council, il più alto organo consultivo ...