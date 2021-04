L’addio della Regina a Filippo: come saranno i funerali del principe (Di venerdì 16 aprile 2021) Quella per il principe Filippo, in programma domani nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor alle 15 ora locale, sarà una cerimonia funebre in presenza dei soli parenti più stretti. Priva della presenza del pubblico a causa delle restrizioni imposte dal Covid ma che vedrà riservato un ruolo speciale ai militari, l’altra ‘famiglia’ di Filippo, con una presenza complessivamente ben più consistente, 730 unità, secondo le volontà dello stesso Duca di Edimburgo. Il principe è sempre stato contrario ai funerali di stato e per lui si è scelta la formula della cerimonia reale, la stessa per cui si optò per la Queen Mother nel 2002 e per la principessa Diana nel 1997. Ma sarà una cerimonia iscritta nella tradizione e nel simbolismo. Il feretro ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Quella per il, in programma domani nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor alle 15 ora locale, sarà una cerimonia funebre in presenza dei soli parenti più stretti. Privapresenza del pubblico a causa delle restrizioni imposte dal Covid ma che vedrà riservato un ruolo speciale ai militari, l’altra ‘famiglia’ di, con una presenza complessivamente ben più consistente, 730 unità, secondo le volontà dello stesso Duca di Edimburgo. Ilè sempre stato contrario aidi stato e per lui si è scelta la formulacerimonia reale, la stessa per cui si optò per la Queen Mother nel 2002 e per lassa Diana nel 1997. Ma sarà una cerimonia iscritta nella tradizione e nel simbolismo. Il feretro ...

