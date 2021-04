La zanzara coreana si diffonde in Italia: un rischio per esseri umani e animali (Di venerdì 16 aprile 2021) La coreana si sta rapidamente diffondendo in , questo esemplare è stato avvistato per la prima volta dieci anni fa vicino Belluno. Negli anni sono state segnalate anche in Trentino Alto Adige, Friuli ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Lasi sta rapidamentendo in , questo esemplare è stato avvistato per la prima volta dieci anni fa vicino Belluno. Negli anni sono state segnalate anche in Trentino Alto Adige, Friuli ...

Ultime Notizie dalla rete : zanzara coreana La zanzara coreana si diffonde in Italia: un rischio per esseri umani e animali La zanzara coreana è infatti in grado di trasmettere all'uomo il virus dell'encefalite giapponese che colpisce i bambini, la febbre West Nile e le filariosi linfatica e canina. A lanciare l'allarme è ...

La zanzara coreana farà anticipare la stagione delle punture di due mesi

La zanzara coreana continua a diffondersi in Italia, trovata in Piemonte: pericolosa per uomini e animali Continua la diffusione in Italia della zanzara coreana. A dieci anni dalla prima scoperta, in provincia di Belluno, e dopo successive segnalazioni in Trentino Alto Adige, Friuli ...

