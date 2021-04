La vigilia di Empoli-Brescia: le parole dei mister (Di venerdì 16 aprile 2021) Alessio Dionisi e Josep Clotet Ruiz hanno parlato ai microfoni alla vigilia di Empoli-Brescia, match della trentaquattresima di Serie B 20/21. Il match si giocherà sabato 17 aprile alle ore 14,00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli. Cosa ha detto Dionisi? Il tecnico dell’Empoli è ha parlato ai microfoni alla vigilia e ha parlato della gara di domani. “Abbiamo sempre pensato gara dopo gara e così continueremo a fare, pur spendo che più se ne giocano e meno ne mancano. Sappiamo che la gara di domani è la più importante perché la più vicina, siamo concentrati su questa, abbiamo sempre pensato cosi e non cambieremo adesso. Giocare ogni tre giorni? Non credo che sia una difficoltà perché a questo punto della stagione non conta solo la condizione fisica. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Alessio Dionisi e Josep Clotet Ruiz hanno parlato ai microfoni alladi, match della trentaquattresima di Serie B 20/21. Il match si giocherà sabato 17 aprile alle ore 14,00 presso lo stadio Carlo Castellani di. Cosa ha detto Dionisi? Il tecnico dell’è ha parlato ai microfoni allae ha parlato della gara di domani. “Abbiamo sempre pensato gara dopo gara e così continueremo a fare, pur spendo che più se ne giocano e meno ne mancano. Sappiamo che la gara di domani è la più importante perché la più vicina, siamo concentrati su questa, abbiamo sempre pensato cosi e non cambieremo adesso. Giocare ogni tre giorni? Non credo che sia una difficoltà perché a questo punto della stagione non conta solo la condizione fisica. Il ...

